Шигирский идол стал национальным брендом России

Идол был обнаружен в 1890 году у Кировграда при разработке торфяника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Древнейшая в мире деревянная скульптура Шигирский идол, «проживающая» в Екатеринбурге, получила признание на уровне страны. Проект победил в категории «Образы» национального конкурса «Топ-1000 культурных и исторических брендов России». На днях «Идол» вошел в национальный рейтинг брендов.

Конкурс проектов проходил на платформе Живоенаследие.рф при поддержке Фонда президентских грантов. Бренды-участники размещали свои локальные проекты на карте страны.

- Уже более десяти лет мы стремимся к тому, чтобы о Шигирском идоле знали уральцы и гости города, и проводим в начале февраля «День Большого Шигирского идола, - отметили представили Свердловского краеведческого музея.

Так, полгода назад музей выпустил дизайнерские открытки с изображением идола для коллекционеров. В рамках акции «Почта России» выпустила тираж в 1000 открыток.

Ранее власти муниципалитета решили использовать «Идола» как один из символов Екатеринбурга к 300-летию города.

Идол был обнаружен в 1890 году у Кировграда при разработке торфяника. Статую высекли из 159-летней лиственницы с помощью каменных орудий труда. Ученые уверены, что лицо статуе высекали с помощью заточек из нижней челюсти бобров. Изначально предполагалось, что скульптуре около 9 тысяч лет. Но крупное международное исследование показало, что Шигирский идол даже старше египетских пирамид, его возраст составляет 11 тысяч лет, а пирамидам всего четыре тысячи лет. Это открытие сделало «уральца» самой древней деревянной скульптурой в мире.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что по слухам шпионы Гитлера украли часть уральского Шигирского идола, чтобы истукан добавил фюреру могущества. Ученые всего мира уже 75 лет безуспешно пытаются найти ценнейший экспонат, но безуспешно.