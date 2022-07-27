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Общество27 июля 2022 11:15

На новую линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой выведут восемь трамваев «Львенок»

Штат водителей «Львят» уже сформирован
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Каждый трамвай должен проехать не менее 50 километров. Фото: ПК Транспортные системы

Каждый трамвай должен проехать не менее 50 километров. Фото: ПК Транспортные системы

На высокоскоростной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой началась обкатка новых трамваев «Львенок», которые в ближайшем будущем свяжут два города между собой.

- Каждый трамвай должен проехать не менее 50 километров перед тем, как его допустят к эксплуатации по трамвайной линии. Штат водителей «Львят» уже сформирован. Восемь единиц единовременно будет находиться на маршруте, - написал в своем Telegram-канале начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов.

Напомним, ране трамваи «Львенок», которые уже эти летом свяжут Екатеринбург и Верхнюю Пышму, получили маршрутный номер. Общественный транспорт будет ходить под трехзначным номером «333». Примечательно, что это первое в России межмуниципальное сообщение.