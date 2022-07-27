Фото: пресс-служба фестиваля

На ТЦ «SILA VOLI» появились огромные рисунки героев из мифов Древней Греции. Два 16-метровых мурала с античными героями и богами создал художник из Санкт-Петербурга Алексей Бархан в рамках фестиваля STENOGRAFFIA.

Он вдохновился названием торгового центра и изобразил на выступающих стенах Геракла на одной из них и на второй, как отметил он сам, продолжение гераклиады - изображение персонажей, связанных с античным воином: Критский бык, Цербер, яблоко Гесперид и другие.

Алексей решил не давать названия своей работе. Он предлагает зрителям придумать его, поскольку каждый сможет найти что-то свое.

- Я думаю, что арт-объекты во многом становятся частью города. Они сделаны больше для людей, а не для автора, - отмечает художник. - И это хорошая традиция, когда работа обретает какое-то название, которое дают люди. И оно часто неожиданное.

Фото: пресс-служба фестиваля

Алексей Бархан увлекается граффити с конца 90-х. Художник принимает участие в большом количестве фестивалей, а также выставочных проектов в России и Великобритании. В фестивале STENOGRAFFIA он участвует впервые.