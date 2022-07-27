Екатеринбуржцев напугал таракан на фудкорте в МЕГЕ

Публикуем видео нашего читателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга сняли на видео, как на фудкорте ТРЦ МЕГА ползает таракан. Читатель «КП-Екатеринбург» поделился с редакцией записью. Усатый появился на столе, когда там ужинала молодая пара.

- Хотели уже уходить, но я был голодный и решил перекусить, - рассказывает читатель «КП». – Забрал заказ и тут моя девушка начинает кричать. Я сначала ничего не понял. А потом смотрю – таракан ползет. Пытался убить его, прихлопнуть через салфетку. Но он убежал.

Мы обратились за комментарием в пресс-центр ТРЦ МЕГА. На момент публикации ответ не поступил.