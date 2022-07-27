В Екатеринбурге сожгут опасные хризантемы из Нидерландов

Правила фитосанитарной безопасности запрещают ввоз на территорию России зараженной продукции растениеводства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время во время фитосанитарного контроля растениеводческой продукции на границе выявили партию хризантем из Нидерландов заселенную западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Этот вредитель очень опасен для растений.

- Сведения о выявлении маленького, но крайне прожорливого вредителя референтный центр направил в Управление Россельхознадзора по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Поскольку правила фитосанитарной безопасности запрещают ввоз на территорию России зараженной продукции растениеводства, вся партия хризантем в количестве 60 штук будет сожжена.