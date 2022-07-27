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Общество27 июля 2022 6:57

В Екатеринбурге сожгут опасные хризантемы из Нидерландов

Цветы оказались заселены калифорнийским трипсом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Правила фитосанитарной безопасности запрещают ввоз на территорию России зараженной продукции растениеводства

Правила фитосанитарной безопасности запрещают ввоз на территорию России зараженной продукции растениеводства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время во время фитосанитарного контроля растениеводческой продукции на границе выявили партию хризантем из Нидерландов заселенную западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Этот вредитель очень опасен для растений.

- Сведения о выявлении маленького, но крайне прожорливого вредителя референтный центр направил в Управление Россельхознадзора по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Поскольку правила фитосанитарной безопасности запрещают ввоз на территорию России зараженной продукции растениеводства, вся партия хризантем в количестве 60 штук будет сожжена.