Девять детей погибли в Свердловской области в ДТП

По сравнению с прошлым годом, ДТП в Свердловской области стало меньше на 11%, уверяют в ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГИБДД подвели итоги аварийности в Свердловской области за полугодие. В целом ДТП стало меньше на 11%. Сократилось на 14% количество пострадавших, а также на 2% количество погибших.

- Также удалось добиться снижения ДТП с участием несовершеннолетних, - рассказал Леонид Лиханов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД по Свердловской области. - В текущем году таких ДТП произошло 134. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. В таких ДТП получили травмы 152 ребенка. К сожалению девять детей погибло. В прошлом году было 14 погибших детей.

В ГИБДД отмечают, дети пострадали в каждой восьмой автомобильной аварии, в которой требовалась помощь врачей.

- Дети погибли в ДТП на территории Каменска-Уральска, Серова, Нижнего Тагила, Сысерти, Ревды, Талицы и Екатеринбурга, - добавил Леонид Лиханов.

Отдельно в ГИБДД рассказали о смертности в ДТП на дорогах Свердловской области по месяцам. Пик пришелся на январь, март и июнь. Так, в январе в авариях погибли 37 человек, в марте 31, а в июне 29.

- Основные причины ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям, - объяснили в ГИБДД. - Каждое третье ДТП из-за этого произошло. Мы потеряли по этой причине 54 человека. Каждое пятое ДТП случилось из-за нарушений правил проезда перекрестков – погибло восемь человек. Каждое десятое ДТП связано с выездом на встречную полосу. Из-за этого в области погибло 62 человека.