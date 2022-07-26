В Свердловской области потушили два лесных пожара

В Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки потушили два лесных пожара в Первоуральском и Сысертском городских округах. Еще одно возгорание под Верхней Пышмой локализовано на площади в один гектар и не распространяется.

- Наблюдение за лесным фондом ведется с помощью видеокамер, авиации и спутника. Работают наземные группы патрулирования, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Контролировать пожарную ситуацию в лесах Свердловской области и оперативно ликвидировать возгорания продолжают сотрудники авиалесоохраны и лесничеств

Также там отметили, что причиной всей пожаров стало несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

Напомним, что в Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В этот период риск возникновения пожаров в лесах возрастает. Чтобы не допустить возгораний в лесах, соблюдайте правила пожарной безопасности.