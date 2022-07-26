В Нижнем Тагиле в больницу госпитализировали 10 беженцев, прибывших с Украины

Базу, в которой разместили беженцев, закрыли на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в больницу №1 госпитализировали 10 беженцев, прибывших с Украины, ДНР и ЛНР 16 июля. По данным TagilCity.ru, у них появились симптомы отравления.

- Они отравились чем-то в дороге, видимо, - рассказал изданию один из беженцев. - Приехали - диарея и тошнота у них начались.

Остальных беженцев, проживающих на территории базы, осмотрели медики. Саму базу, по данным TagilCity.ru, закрыли на карантин сотрудники Роспотребнадзора после обработки дезсредствами.

В ГБ №1 изданию ответили, что состояние и диагноз пациентов не подлежит разглашению, так как относится к врачебной тайне, а также отметили, что медицинское сопровождение пребывающих на территорию города беженцев осуществляется медицинскими организациями по территориальному принципу.

- Случаев заболеваний там нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области. - Люди изолированы в медучреждении, поскольку по результатам обследования они оказались носителями возбудителей кишечной инфекции. Подчеркну - они не имеют никаких симптомов, они здоровы.