Мальчик поехал с одноклассником кататься по лесу Фото: отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле подросток насмерть разбился на квадроцикле. Его пассажир попал в больницу. ДТП произошло вечером, 24 июля. Ключи от квадроцикла молодой человек взял у родителей без их ведома. Они хранились в доме на садовом участке.

- 17-летний водитель, управляя снегоболотоходом Stels, следуя по лесной дороге от пос. Горбуново в сторону автодороги «Екатеринбург- Нижний Тагил- Серов» 135 км не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подросток скончался в больнице. Его друга медики с многочисленными травмами доставили в ГБУЗ СО «Детская центральная городская больница №2» Нижнего Тагила.

Прав у 17-летнего парня не было. Его пассажир рассказал сотрудникам ГИБДД, что погибший был его одноклассником. В тот вечер он позвал его кататься по лесному массиву.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом детей, хранить ключи от транспортных средств в специальном месте, недоступном для несовершеннолетних, а также проводить профилактические беседы о недопустимости управления транспортными средствами без прав соответствующей категории.