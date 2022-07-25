Суд Свердловской области оправдал экс-председателя совета директоров Тагилбанка

Все участники дела выплатят штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Свердловской области оправдал бывшего председателя совета директоров «Тагилбанка» Алексея Чеканова по статье 172 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Облсуда.

- Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество, - добавили в суде.

Напомним, что освобожденный вместе со своими коллегами в феврале 2022 года был подозреваемым в деле о фальсификации документов Тагилбанка. Несмотря на то, что его реабилитировали, приговор его коллег: экс-председатель правления «Тагилбанка» Пестова, экс-глава кредитного управления банка Логинова, остался без изменений.

Все участники дела выплатят штраф от 300 до 400 тысяч рублей.