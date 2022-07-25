По проспекту Ленина не будут ездить трамваи

Планируется, что работы начнутся 6 августа и закончатся в 05:00 8 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей по проспекту Ленина не будут ходить трамваи. Движение будет ограничено два дня. Планируется, что работы начнутся 6 августа и закончатся в 05:00 8 августа.

- Движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26 по проспекту Ленина, от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр», будет закрыто в обоих направлениях, - сообщили в администрации города. - Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Ограничения коснуться и автотранспорта. Движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти для автомобилистов и общественного транпорта будет ограничено.

Ранее мы писали, что в микрорайоне Уралмаш временно изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения ремонтных работ.