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Общество25 июля 2022 10:41

Дорогу к мосту через Тагильский пруд временно ограничат

Дорожники планируют закончить ремонт переправы и подъездов к ней
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

Проезд по участку дороги, ведущей к мосту через Тагильский пруд временно ограничат. Дорожники планируют закончить ремонт переправы и подъездов к ней. Срок окончания работ не называется.

Как пишет TagilCity.ru, речь идет о движении в сторону моста через городской пруд с улиц 1-е и 2-е Фотеево. Автомобилистов попросили заранее планировать, какими путями они будут ездить по микрорайонам Фотеево и Запрудный.

По данным издания, строительство хотят закончить к 300-летию города. Длина переправы составит 434 метра, подъездных дорог - четыре километра.

На мост смогут заезжать грузовики в объезд центральной части города. Планируется, что это позволит улучшить логистику в Джержинском районе и Гальянке.