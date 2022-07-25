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Общество25 июля 2022 8:26

Недострой у Белого дома закончат к 300-летию Екатеринбурга

Олег Хабибуллин планирует запустить многофункциональный деловой центр
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вместо недостроя появится многофункциональный деловой центр

Вместо недостроя появится многофункциональный деловой центр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недострой возле здания областного правительства на Октябрьской площади закончат к 300-летию Екатеринбурга. Об этом заявил 66.RU владелец здания, бывший депутат городской думы и предприниматель Олег Хабибуллин. По его словам, это будет многофункциональный деловой центр с галереей современного искусства, книжным клубом, заведениями общепита, хостелом и так далее.

- Я устно и письменно заверил, что мы достроим объект в 2023 году к Дню города и, возможно, начнем его эксплуатировать. В любом случае внешний вид будет окончательным, - рассказал предприниматель изданию. - Мы трижды переделывали эскизы, ориентируясь как раз на архитектурную концепцию «Навигатора», потому что прекрасно понимали - если два здания в центре города не будут гармонировать, это никому не понравится.

ООО «Навигатор» - это компания, которой принадлежала вторая часть недостроенного здания. Ее было решено снести, так как в компании посчитали, что восстановление невозможно, и построить многофункциональный комплекс с жильем. Сейчас представители ООО «Навигатор» заверяют, что часть здания, принадлежащая Олегу Хабибуллину также необходимо сносить из-за угрозы разрушения при реконструкции. Они настаивают на экспертизе.