Владельцы ТРЦ «Гринвич» выиграли иски к инспекции Федеральной налоговой службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы «Гринвича» судятся с налоговой из-за завышенного процента.

Бизнесмены Игорь Заводовский и Константин Погребинский выиграли иски к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ленинскому району Екатеринбурга.

Это подтверждают материалы в Арбитражном суде Свердловской области. Из них следует, что владельцы торгово-развлекательного центра просили признать незаконным начисление налога за 2020 год по ставке 2%. По их мнению, ставка завышена и должна составлять 1%.

Кадастровая стоимость «Гринвича» за январь 2020 года составляла 2,8 млрд. рублей, однако начислено было 3,3 млрд. рублей.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования исцов.

- Признать незаконными действия должностных лиц Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга по

начислению налога на имущество физических лиц за 2020 год, - говорится в документах.

Суд также постановил обязать Инспекцию Федеральной налоговой службы устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Игоря Заводовского.

Однако налоговая оспорила оба решения суда. Апелляционную жалобу по делу Погребинского рассмотрят 15 августа, а Заводовского — 8 сентября.