В аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний»

Известно, что лайнер вылетел в 16:20 по местному времени в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился самолет компании «Уральские авиалинии». Известно, что лайнер вылетел в 16:20 по местному времени в Москву, однако через пару минут командир воздушного судна заявил пассажирам о вынужденной посадке.

- Мы взлетели, в течение двух минут резко начали снижаться. Нам по громкой связи сообщили, что мы экстренно возвращаемся в Кольцово. И, слава богу, благополучно приземлились. Мы с женой сидели в конце салона, во время взлета хвостовая часть вся задребезжала, - пишет портал E1.ru, ссылаясь на своего читателя.

В компании «Уральские авиалинии» «КП-Екатеринбург» подтвердили факт инцидента и сообщили, что сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, в конце июня еще один самолет «Уральских авиалиний» Бишкек – Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.