На Урале из-за сапропеля пересыхает озеро Щелкун, популярное у отдыхающих

В прошлом году уровень воды в озере Щелкун стал падать. Фото: предоставлено Антоном Федоровым

В Сысертском районе жители села Щелкун бьют тревогу – уже второй год пересыхает одноименное озеро рядом с ними. Из-за этого вред не только природе, но и самим сельчанам.

- Это озеро естественное. Оно славится своим золотым карасем, на нем живут утки и журавли, - рассказывает Антон Федоров, участник волонтерского движения «Спаси озеро Щелкун». – Если озеро пересохнет, будет очень большой урон экологии. Плюс, из-за низкого уровня воды в озере, пересохли колодцы у жителей села.

Пересыхать озеро начало еще год назад. Кто-то поставил барьер на канале, по которому вода поступала из соседнего озера Боевского. Инициативные жители села меры приняли, канал расчистили. Вода пошла. Однако уровень в озере не поднялся.

Год назад волонтеры расчистили канал, который питал озеро Щелкун. Но пока уровень воды в нем был низким, забились подземные источники. Фото: предоставлено Антоном Федоровым

- Сейчас канал действует и вода поступает. Но это был не ключевой источник воды в нашем озере. Основный - это подземные каналы, ключи, - объясняет Антон Федоров. - Но из-за снижения уровня воды год назад, они закупорились. Подземные каналы забиты илом и сапропелем.

Обычная очистка берегов тут не поможет, уверяют участники волонтерского движения. Нужна капитальная чистка всего дна озера от отложений, чтобы подземные каналы вновь открылись.

- Это очень похоже на то, что сейчас делают на Черноисточинском водохранилище, - говорит Антон Федоров. – Там работает специализированная техника, которая этим занимается. Это огромные инвестиции, которые невозможно получить без внимания властей и меценатов. Десятки миллионов рублей. Поэтому мы хотим сейчас попытаться привлечь внимание к этой проблеме.