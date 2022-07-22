Прокуратура организовала проверку после гибели машиниста на уральском предприятии

Авария произошла в четверг, примерно в 23.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг поздно вечером на предприятии «Ураласбест» произошло столкновение поездов. В результате погиб машинист. В пятницу, 22 июля, сотрудники областной прокуратуры организовали проверку по данному инциденту.

- По предварительной информации, 21 июля 2022 года около 23.00 на внутренних железнодорожных путях публичного акционерного общества «Ураласбест» на станции «Фабрика 6» произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники надзорного ведомства оценят с правовой точки зрения соблюдение охраны труда на предприятии.

- Будут установлены ответственные лица, которые отвечают на предприятии за соблюдение техники безопасности при выполнении работ, - добавляют в прокуратуре. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.