На Тюменском тракте водитель Toyota погиб, въехав в стоящий грузовик

Гузель и Volvo стаяли на освещенном участке дороге без нарушений правил стоянки Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 175 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень» 22 июля, в четвертом часу утра, произошла смертельная авария. Водитель Toyota Land Cruiser скончался от полученных травм после того, как влетел в стоящий на обочине грузовик.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина-водитель при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени по неустановленной причине совершил выезд на правую обочину дороги, где допустил столкновение со стоящим автомобилем «Газель», после чего «Газель» отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузового автомобиля Volvo, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД выяснили, что погибший мужчина - житель Тюмени. За рулем он ездил 17 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП также пострадал водитель «Газели». Он получил ушиб спины. В ГИБДД отметили, что его машина и Volvo стаяли на освещенном участке дороге без нарушений правил стоянки.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах, двигаться с пониженной скоростью, избегать опасных маневров и не садиться за руль в утомленном состоянии.