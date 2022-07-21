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Общество21 июля 2022 10:30

В Екатеринбурге выставили на продажу пять этажей делового центра

Начальная цена - 60 миллионов рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 июля Фото: Яндекс.Карты

Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 июля Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге выставили на продажу пять этажей делового центра на Малышева, 36. Начальная цена 24 офисов, где ранее находился НИИ, 60 миллионов рублей.

Согласно опубликованной на электронной торговой площадке информации, покупателю нужно будет внести задаток в 12 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 июля, а сами торги состоятся 25 августа.

Напомним, в этом же здании появится самый большой выставочный зал. Он станет дополнением «Эрмитаж-Урал». Сейчас музей ищет партнеров. Помещение, где откроется зал, нужно реставрировать. На работы уйдет несколько миллионов. Тем не менее, запустить зал планируют в этом году.