В Нижнем Тагиле наградили учителей и инженеров

В Нижнем Тагиле перед юбилеем города наградили пятерых горожан Фото: Лев ИСТОМИН

В канун 300-летия Нижнего Тагила городской организационный комитет по подготовке к празднику присвоил пятерым тагильчанам звание «За заслуги перед городом Нижний Тагил».

Награда является формой поощрения за особые заслуги в деле развития Нижнего Тагила. Кандидатуры выдвигают глава города, депутаты городской думы, предприятия, общественные организации и группы горожан численностью от 50 человек. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

В 2022 году были изучены кандидатуры двенадцати жителей Нижнего Тагила, пятеро из них удостоены высокой награды. В их числе: специалист социально-бытового бюро АО «Химический завод «Планта» Галина Палкина, директор МАУ ДО «Городской дворец детского и юношеского творчества Оксана Михневич, начальник технического управления – заместитель главного инженера ОАО «ВГОК» Раман Гельбинг, методист МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества» Элеонора Закревская и тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» Александр Малышев.