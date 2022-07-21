На ВИЗе пожарные спасли шесть человек из задымленной многоэтажки

В здании было сильное задымление Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 21 июля, произошел пожар в девятиэтажке на Татищева, 90. Огонь охватил квартиру на третьем этаже. В здании было сильное задымление. Прибывшие на место пожарные эвакуировали людей.

- В 01:14 поступило сообщение о пожаре. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасено 6 человек. По лестничным маршам эвакуировано 17 человек, из них 2 детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава МЧС и семь единиц техники. Распространившийся на четырех квадратных метрах огонь удалось локализовать в 01:25, еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 01:50.

Напомним, утром 20 июля в СНТ «Пластик» на окраине Екатеринбурга сгорел частный дом. В результате пожара погибла четырехлетняя девочка Таня, ее тело нашли пожарные. Отец девочки сейчас в больнице, у мужчины отравление угарным газом.