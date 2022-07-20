Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с партией мефедрона

Мужчина сознался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга накануне утром дежурили в районе улицы Расточная. Как сообщает городское УМВД, около дома 15/5 патрульные заметили мужчину, который при виде их начал нервничать. Во время досмотра у екатеринбуржца нашли сверток с неизвестным веществом.

- Находку изъяли и направили на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производное метилэфедрона весом 1,95 грамма, - рассказали в полиции.

В отделе сотрудники выяснили, что задержанный нигде не работает и уже был ранее судим за хранение наркотиков. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что купил «синтетику» для личного употребления.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.