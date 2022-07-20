На Урале скончался последний ветеран легендарного добровольческого танкового корпуса

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Урале скончался последний ветеран, который входил в легендарное поколение воинов добровольческого танкового корпуса. Петру Ушакову было 97 лет. Свои соболезнования родным и близким солдата выразил губернатор Евгений Куйвашев.

- В составе корпуса Петр Филиппович прошел трудными дорогами войны, получил несколько серьезных ранений, участвовал в освобождении Курска, Белгорода, Брянска, Белоруссии, Прибалтики, Польши, а затем дошел до самого Берлина, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

После окончания войны Петр Ушаков работал на мебельной фабрике в Сысерти в должности от мастера до главного инженера. Он активно участвовал в работе совета ветеранов УДТК, занимался патриотическим воспитанием молодежи. При этом на протяжении долгих лет он участвовал в парадах победы в уральской столице.