На Ямале прикормленный медведь растерзал мужчину

Хищник напал на мужчину 18 июля Фото: Андрей АБРАМОВ

На Ямале медведь растерзал мужчину, который два года прикармливал его. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Трагедия произошла вечером 18 июля недалеко от озера Светлое под Ноябрьском. О ЧП сообщил его приятель.

Мужчины проживали в лесной избушке, они на протяжении длительного времени прикармливали медвежонка. В понедельник зверь внезапно напал на одного из мужчин и задрал его.

Также хищник ранил второго мужчину, когда пытался прорваться в домик, однако тот отбился топором. Спасшийся житель хижины обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали медведя, который вернулся к домику. Сейчас СКР проводит проверку по факту нападения хищника.