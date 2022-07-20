Среднеуральский женский монастырь возобновит социальное служение

Обитель займется социальным служением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская епархия намерена возобновить социальное служение в объектах на территории Среднеуральского женского монастыря. Сейчас митрополия занимается подготовкой обители к этой роли. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Доступ в обитель ограничили с апреля 2021 года после иска прокурора Верхней Пышмы, потребовавшего запретить использовать объекты монастыря из-за нарушений. Но 14 июня 2022 года прокурор принял решение отказаться от иска, на этот момент Екатеринбургская епархия добилась признания прав на объект комплекса, и сейчас юридических препятствий для работы монастыря нет.

Екатеринбургская епархия решала вопрос с правами на собственность Среднеуральского женского монастыря, духовником которого ранее был отец Сергий (Романов), в судебном порядке.

Сам схиигумен был отлучен от Русской православной церкви в 2020 году из-за нескольких радикальных высказываний и призывов. В митрополии эту ситуацию назвали захватов монастыря сторонниками отца Сергия.