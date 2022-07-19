Чиновники будут чаще обсуждать вопросы ЖКХ с жителями Югры

Коммунальные проблемы будут обсуждать вместе с жителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главы муниципалитетов в Югре будут чаще общаться с местными жителями для обсуждения коммунальных вопросов. Такое поручение дала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

По словам главы региона, нужно разработать и запустить методику рейтинга управляющих компаний, в котором акцент должен быть сделан на оценке качества обслуживания и безотказности сотрудников этих компаний. Рейтинг будет основан на мнении жителей.

- Поручаю разработать, апробировать и ввести в эксплуатацию методику рейтинга УК, организаций, учитывающих мнение населения, - рассказала Наталья Комарова.