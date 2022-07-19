На Урале автовладелец посадил в мусорный бак мужчину, кидавшего камни в машину

В Асбесте автовладелец посадил в мусорный бак мужчину, кидавшего камни в его машину. Разборки попали на видео. На кадрах видно, что двое мужчин сидят возле помойки и что-то обсуждают. В какой-то момент у одного из припаркованных рядом автомобилей срабатывает сигнализация, а один из товарищей встает и начинает бросать в него камни.

- Мужчине в красной футболке (который потом окажется в баке) это не понравилось и он начал кидать камни в машину. Но от этого сигнализация начала срабатывать еще чаще. Через некоторое время во двор вышел рассерженный владелец «Гетца» и началась потасовка, - рассказали очевидцы группе «ВКонтакте» «ЧП Асбест».

Позже к ним присоединился еще один мужчина и они вместе посадили кидавшего камни в машину мужчину в помойку. Как утверждают горожане, наблюдавшие потасовку, через некоторое время он выбрался из бака и драка продолжилась уже на газоне. По словам очевидцев, мужчины - зачинщики конфликта, были пьяны.

- 17 июля в дежурную часть МО МВД России «Асбестовский» поступило сообщение, что у дома № 27 на улице Ленинградской происходит драка. Данное сообщение зарегистрировано в дежурной части. Материал проверки находится в подразделении у участковых уполномоченных полиции, личности установлены. По итогам проверки в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.