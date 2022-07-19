В Екатеринбурге «заминировали» Кировский суд

Здание проверяют силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании Кировского районного суда. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.

- Суд заминировали. Волна похоже сейчас пойдет опять, - сообщил источник «КП».

Также сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько судов в других городах Свердловской области.

Напомним, в начале апреля 2022 года по Свердловской области прошла волна лжеминирований. В итоге 187 сотрудников полиции проверили 229 учебный заведений, в том числе 185 школ, 33 колледжа, 4 института, 3 техникума, 4 университета, а также филиал УрФУ в Верхней Салде и Каменске-Уральском, здание Свердловского областного суда, институт МЧС.

Нигде взрывные устройства найдены не были. Проводится проверка.