Известно, что стоимость билетов в одну сторону составит от 8 538 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет сообщение между Екатеринбургом и Калугой. Первый рейс запланирован на 3 августа. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю. Вылеты назначены на среду и субботу.

- Мы вернули в расписание прямые рейсы по средам и субботам. Теперь путешествия жителей Свердловской области в Калугу станут комфортнее и быстрее, - отметил заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Известно, что стоимость билетов в одну сторону составит от 8 538 рублей. Продажи уже открыты. Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» закрыли продажу билетов на юг России. Речь идет о рейсах в Анапу, Симферополь, Краснодар, Геленджик, Воронеж, Ростов-на-Дону.

- Авиакомпания закрывает продажи авиабилетов и отменяет рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022, - сообщили в «Уральских авиалиниях».