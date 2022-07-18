На Урале мужчина за рулем легковушки разбился насмерть, удирая от полицейских

По предварительной информации, за рулем легковушки находился 33-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале под селом Красноармеец водитель отечественного «ВАЗ-2110» разбился насмерть, пытаясь уйти от погони полицейских. Все произошло поздним вечером 16 июля. По предварительной информации, за рулем легковушки находился 33-летний мужчина.

- При проезде перекрестка неравнозначных дорог, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на забор и дворовые постройки частного дома. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Уже известно, что погибшим был житель Республики Башкортостан, его водительский стаж составлял 15 лет. В этом году его не привлекали к ответственности за нарушения ПДД, однако в 2015 году отбирали права за пьяное вождение. Экспертиза показала, что в момент аварии он был нетрезв. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.