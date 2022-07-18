Байкер влетел в легковушку в Нижнем Тагиле

ДТП произошо на Вые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недалеко от плотины в микрорайоне Выя в Нижнем Тагиле днем 17 июля мотоциклист на байке Kawasaki столкнулся с отечественной легковушкой «ВАЗ-2110». Об этом пишет портал TagilCity.ru.

За рулем легкового автомобиля находилась 26-летняя женщина, которая ехала со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону Полярной. Столкновение произошло у дома №2 по улице Краснознаменной.

Байкера с переломом надколенника и множественными ссадинами доставили в Центральную больницу №2.

Отметим, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле произошло три ДТП с участием мотоциклистов. Они живы, но получили травмы.