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Происшествия18 июля 2022 8:31

Байкер влетел в легковушку в Нижнем Тагиле

ДТП произошло у плотины на Вые
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
ДТП произошо на Вые

ДТП произошо на Вые

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недалеко от плотины в микрорайоне Выя в Нижнем Тагиле днем 17 июля мотоциклист на байке Kawasaki столкнулся с отечественной легковушкой «ВАЗ-2110». Об этом пишет портал TagilCity.ru.

За рулем легкового автомобиля находилась 26-летняя женщина, которая ехала со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону Полярной. Столкновение произошло у дома №2 по улице Краснознаменной.

Байкера с переломом надколенника и множественными ссадинами доставили в Центральную больницу №2.

Отметим, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле произошло три ДТП с участием мотоциклистов. Они живы, но получили травмы.