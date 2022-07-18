В Свердловской области потушены все природные пожары

Парк лесопожарной техники обновлен на 96% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали возгорание в Сухоложском лесничестве площадью два гектара. Сейчас, по данным на утро, 18 июля, потушены все природные пожары.

В департаменте информационной политики региона отмечают, что специалистам удается обнаружить и ликвидировать более 81% всех возгораний в лесах в первые сутки благодаря системе мониторинга.

- За лесным фондом едут контроль 90 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель», - рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков. - Участки леса, которые не попадают в зону видеокамер, обследуются с помощью авиации. Исследуются данные космического мониторинга.

Также контролируют леса ведут патрульные группы на автомобилях и квадроциклах.

Напомним, 14 июля мы писали, что площадь лесных пожаров сократилась в пять раз. Тогда было зарегистрировано два пожара в Серовском и Сухоложском лесничествах. Причиной возгораний стали грозы. В тушении пожаров были задействованы больше 45 человек, два трактора и два автомобиля.