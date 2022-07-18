Ребенка на скорой доставили в больницу Фото: скриншот с видео

В Серове пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. ЧП произошло на Ленина, 151 вечером, 16 июля.

- Выпал ребенок - девочка 5 лет. С тяжелыми травмами и переломами доставлена в Серовскую городскую больницу, - рассказали очевидцы группе «ВКонтакте» «Это Серов, детка».

Вот как прокомментировал «КП-Екатеринбург» этот инцидент руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых:

- Сотрудникам полиции территориального ОВД о данном ЧП 16 июля в 18:59 рассказал фельдшер скорой медпомощи. Воспитанница детского дошкольного упреждения «Вишенка» с диагнозом закрытый перелом бедер была доставлена в больницу, где сейчас врачи борются за ее жизнь. Малышка проживает совместно с мамой 1994 г.р., которая ранее на учете в ПДН не состояла и к административной ответственности не привлекалась.

В тот роковой день девочка была в гостях у своего папы, играла в комнате с открытым окном. Оставшись без присмотра родителей, она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку, из-за чего и выпала из окна. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Валерий Горелых также в очередной раз призвал взрослых не отставлять детей без контроля, чтобы избежать подобных ЧП.

Напомним, в Краснотурьинске 14 июля из окна третьего этажа выпал девятилетний мальчик. Инцидент произошел днем в жилом доме на улице Радищева. Пострадавшего школьника госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами нижней трети плеча и травматическим шоком.

Известно, что мальчик проживает с родителями в Екатеринбурге, в Краснотурьинск приехал в гости к бабушке.