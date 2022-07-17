ДТП произошло на этом повороте. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Около 11:50 17 июля в Екатеринбурге иномарка сбила женщину с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка попала в больницу с различными травмами.

ДТП произошло возле дома №4 по улице Сухоложской. По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель иномарки «Киа Пиканто» ехала по Сухоложской в сторону улицы Титова. При повороте на Титова она наехала на женщину с ребенком, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина держала двухлетнюю девочку на руках, от удара обе упали на асфальт.

Водитель иномарки вызвала на место ДТП стражей порядка. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Как выяснили сотрудники полиции, женщина оказалась бабушкой девочки, она шла на трамвайную остановку. Информация о ДТП передана в отдел по делам несовершеннолетних.

За рулем иномарки находилась 51-летняя женщина со стажем вождения в 12 лет. Она рассказала, что из-за стойки на повороте не увидела пешеходов.

- На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.