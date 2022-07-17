На отдых в Свердловскую область привезли сто детей из ДНР

Юные гости из ДНР пробудут в Свердловской области три недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На поезде из Ростова-на-Дону в Екатеринбург прибыли сто детей, которых вывезли с территории Донецкой народной республики. Все они отдохнут в загородных оздоровительных лагерях.

По данным Департамента информполитики Свердловской области, детей из ДНР встречают в регионе не в первый раз, и организуют для гостей теплый прием. Ребята пробудут на Урале три недели, их разместят в лагерях «Каменный цветок», «Уральские самоцветы», «Исетские зори», «Заря», «Прометей» и «Гагаринский».

Для гостей 17 июля провели экскурсию по Екатеринбургу, а также показали Кванториум в Верхней Пышме.

Всего летом 2022 года в оздоровительных лагерях Свердловской области отдохнут 800 детей из ДНР.