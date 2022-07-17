На День металлурга в Свердловскую область прибыл «десант» из столичных звезд

"Иванушки" в выходные дали сразу два концерта в Свердловской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В городах Свердловской области в выходные 16 и 17 июля масштабно отмечают День металлурга. В 2022 году на Урал прибыли столичные звезды, которые выступают в городах.

Так, в Нижнем Тагиле выступили в рамках восьмичасового музыкального фестиваля «Наши в городе» «Мураками», Нейромонах Феофан», Гарик Сукачев, группы «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Co».

В Каменске-Уральском День металлурга начали отмечать в пятницу, здесь торжества по чествованию металлургов совместили с празднованием Дня города. Главным гостем этих выходных стал Денис Майданов. В субботу в городе выступили Клава Кока и кавер-группа «Лимонад».

В Верхней Пышме на стадионе «Металлург» прошел спортивный праздник с комбинированной эстафетой из 15 команд. Здесь же прошли игровая программа и мастер-классы, а также спортивные турниры для горожан. Финалом празднования Дня металлурга стало выступление группы «Кар-мэн».

Также в городе на празднике выступили «Иванушки Интернэшнл», «Комбинация» и GayazovS BrotherS.

В Ревде помимо «Иванушек Интернэшнл» и «Кар-Мэн» на сцену вышла питерская группа «Русский размер». А в городе Полевской главной звездой праздника стал певец Сергей Трофимов. В Серове в субботу на площади ДК Металлургов на концерте выступили Андрей Державин и группа «Сталкер», а также победитель шоу «Успех» на СТС Ива Набиева.

В Богдановиче на празднике зрители слушали группы «Тутси» и «Русский размер».