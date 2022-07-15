В Екатеринбурге рецидивист с ножом пытался ограбить салон сотовой связи

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист с ножом попытался ограбить салон сотовой связи, все произошло 13 июля, тогда в магазин на улице Шварца вошел мужчина и попросил показать ему телефон с витрины. Консультант выполнил эту просьбу.

- После неизвестный потребовал оформить ему рассрочку на телефон без паспорта. Получив отказ, злоумышленник достал из рукава кухонный нож и потребовал отдать ему телефон. В этот момент консультант нажал тревожную кнопку, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Продавец успел выбежать и закрыть за собой входную дверь. В это время подоспели сотрудники ЧОП. Налетчиком оказался 48-летний житель Байкаловского района, который ранее был судим за кражу, убийство и умышленное причинение вреда здоровью.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до десяти лет лишения свободы, также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.