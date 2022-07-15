В Екатеринбурге за 117 миллионов отремонтируют стадион на Химмаше

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ на объектах спортивного ядра, 1а Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на реконструкцию стадиона на Химмаше, который расположен на улице Дагестанской. Известно, что начальная стоимость работ составит 116,9 миллиона рублей. Подрядчик должен определиться до 21 июля.

- Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ на объектах спортивного ядра, 1а, которое включает футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор и универсальные площадки, - говорится в документации, размещенной на портале государственных закупок.

Также запланированы работы по наружной и внутренней отделке стадиона: будет заменено травяное покрытие стадиона. К нему предъявляются особые требования. Финансирование будет осуществляться из бюджета города. Подрядчику отводится период с 10 августа 2022 до 1 марта 2023 года.