Мэр Нижнего Тагила пообещал губернатору сдать мост на улице Циолковского ко дню города

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал губернатору Свердловской области сдать мост на улице Циолковского ко дню города, именно в августе на путепроводе откроется движение для автомобилистов и общественного транспорта. При этом градоначальник заверил, что все работы подходят к концу.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, глава региона прибыл в городе накануне празднования Дня металлурга. При этом Евгений Куйвашев заметил, что переживает за этот объект.

Владислав Пинаев рассказал, что на ремонт путепровода было потрачено порядка 1.3 миллиарда рублей. По его словам, делается все возможное, чтобы ко дню города обе полосы на путепроводе были открыты

- Учитывая то, что конкурс пришлось отыгрывать раньше, мы его перенесли за отчетный период до 2024 года. Поэтому юридически предъявить сегодня подрядчику я не могу ничего,- пояснил глава Нижнего Тагила.