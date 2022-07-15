Парень ушел из дома 12 июля Фото: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу

Пропавший 12 июля в Екатеринбурге 16-летний Павел Бастриков оставил записку перед тем, как уйти из дома. В ней он объяснил свой поступок и попросил родителей не волноваться.

- Он выразил желание жить самостоятельно и зарабатывать деньги. Сказал, что все у него будет хорошо. Он взял с собой документы: паспорт, медполис, СНИЛС и приписное свидетельство, а также личные сбережения - порядка 25 тысяч рублей, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Ключи от квартиры при этом оставил дома и написал, чтобы в полицию родители не сообщали.

По данным Валерия Горелых, молодой человек проживает в полной семье, где воспитываются двое детей, мать работает продавцом, а отец - строитель. Физическую силу при воспитании детей родители не применяют. Проживают они все вместе в двухкомнатной квартире, обеспечены всем необходимым.

На следующий день после пропажи, 13 июля, подросток написал маме, что у него все хорошо, и он собирается найти работу, чтобы возвращать родителям взятые ранее деньги.

Отметим, что Павел Бастриков уже пропадал два года назад. Тогда, как напомнил Валерий Горелых, его нашли спустя две недели в одном из общежитий на Сортировке. За этот поступок Павел был поставлен на профилактический учет, а спустя полгода был с него снят.

Парня разыскивают сотрудники полиции и волонтеры. В отношении родителей Павла завели административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребенка).