В Верхней Пышме мужчина умудрился угнать сразу две машины

Угонщика отправили в колонию строгого режима на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме Андрей Поламарчук умудрился угнать за один раз сразу две машины. Преступление он совершил 25 февраля 2022 года. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- На съезде № 5 автодороги «обход Верхняя Пышма» со стороны села Балтым в сторону Екатеринбурга водитель автомобиля BMW не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель самостоятельно выехать не смог, в связи с чем, оставив автомобиль, пошел за помощью, - говорится в сообщении.

В это время пьяный Поламарчук ехал на уже угнанном Peugeot Partner мимо места ДТП. Он заметил съехавшую в кювет иномарку и решил угнать и ее, чтобы сдать на запчасти или металлолом. Для этого мужчина через соцсети вызвал эвакуатор, водителю которого ничего не рассказал о принадлежности BMW.

Иномарку доставили во двор дома по улице Победы в Верхней Пышме. Водитель манипулятора попросил оплату перед выгрузкой. Поламарчук начал с ним конфликтовать, потому что его не устроила сумма.

В момент конфликта во двор приехала полиция, которая искала Peugeot. Противоправные действия Поламарчука были пресечены. Одновременно в дежурную часть поступило заявление об угоне BMW. Иномарку вернули владельцу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения, ранее неоднократно судимый. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано два уголовных дела - по статье 166 УК РФ «неправомерное завладение транспортным средством», а также статье 158 УК РФ «кража», - рассказали в пресс-группе МО МВД России «Верхнепышминский».

Верхнепышминский городской суд назначил Поламарчуку пять лет в колонии строгого режима с лишением прав на три года.