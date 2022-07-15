Инвалида, обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции, оставили за решеткой

Семья женщины не верит в причастность Анатолия. Фото: предоставлено родственниками погибшей

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию адвоката Анатолия Хлызова. 21-летний инвалид обвиняется в убийстве сотрудницы полиции ОВД Нижних Серег Эльвиры Муфазаловой. Ранее ему продлили арест до 29 июля.

- Заслушав выступления обвиняемого и защитника, поддержавших апелляционную жалобу, прокурора, полагавшего постановление суда оставить без изменения, Свердловский областной суд оставил постановление Нижнесергинского районного суда без изменения, - сообщили в пресс-службе суда.

Старший лейтенант была найдена мертвой в ночь на 30 апреля на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский. Семья женщины уверена в невиновности Анатолия и уже объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о преступлении. Также известно, что сотрудница службы участковых уполномоченных жаловалась на побои от мужа.

- Следы крови были найдены лишь на правом сапоге Анатолия. Но это не удивительно, учитывая, что ее на месте преступления было очень много. На свитере и шапке смывов крови не найдено. На руках и под ногтями также ничего не было. Это хорошие доводы в защиту Анатолия, - рассказывал «КП-Екатеринбург» адвокат Александр Бушуев.

С момента задержания Анатолия в СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев расследования убийства.