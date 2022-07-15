На фестивале «Музыка Свободы» в Заречном выступит группа «Слот»

Фестиваль будет длиться два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Музыке Свободы» в Заречном выступит группа «Слот». Об этом объявили организаторы фестиваля.

- От альбома к альбому группа не перестает удивлять, каждый раз выдавая что-то совершенно новое, но от того не менее феноменальное: «от метала до панка, от хардкора до ска», с мощной электроникой и пронзительной рок-лирикой. Каждый трек - это магия инструментов и чарующая вокальная игра в исполнении солистов группы, - рассказали организаторы.

Напомним, ранее мы писали, что на фестивале выступит группа «Сплин». Масштабный Open Air пройдет на пляже «Ривьера» 13 и 14 августа. На нем также ожидается выступление Нейромонаха Феофана, групп Аффинаж, Distemper, Stigmata, Кирпичи и других. Также на сцену выйдут представители уральской сцены.

Список музыкантов будет пополняться. Посмотреть его можно на сайте фестиваля svoboda-fest.ru. На нем же можно купить билет. Стоимость на одного человека за два дня от 3500 рублей.