В Ревде мужчина похитил и изнасиловал девушку, которая хотела с ним расстаться

Уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Угон автомобиля» и «Изнасилование» передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде 32-летний мужчина похитил и изнасиловал девушку, которая хотела с ним расстаться. Во время разбирательства выяснилось, что пострадавшая недавно развелась с мужем и начала встречаться со своим обидчиком.

- Он предлагал вступить ей в брак, на что она не соглашалась, так как не хотела «торопить события». В апреле жительница Ревды решила прекратить отношения с обвиняемым, для чего согласилась с ним на встречу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Они встретились в салоне припаркованной иномарки Kia Rio, которая принадлежала девушке, между ними произошла ссора. После чего злоумышленник силой пересадил свою бывшую на пассажирское сидение и завел машину. Отъехав на небольшое расстояние, мужчина изнасиловал девушку.

Уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Угон автомобиля» и «Изнасилование» передано в Ревдинский городской суд на рассмотрение.