В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей изменят схему движения транспорта

Ограничения будут действовать с 00:00 23 июля до 05:00 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закроют движение транспорта по перекрестку улиц 8 Марта и Большакова. Об этом сообщает мэрия.

- Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов, - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 00:00 23 июля до 05:00 25 июля. Также изменится схема движения общественного транспорта. Автобус № 58 в сторону конечной остановки «Горбольница № 7» поедет по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта и Большакова. Затем он будет двигаться по обычному маршруту.

Автобусы, отправляющиеся в сторону Солнечного, будут курсировать по улицам Декабристов, 8 Марта и Большакова. Затем они продолжат путь по привычной схеме. Кроме того, перекрытие скажется на трамваях. Изменения коснутся маршрутов №1, 4, 9, 14, 15, 25 и 27. Они будут двигаться в объезд.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.