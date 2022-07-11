В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, пропавшего больше недели назад

В полицию обратилась мать пропавшего Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 43-летнего сына. Игорь Бутаков ушел из дома 30 июня на Лисогорской, 30а и не вернулся.

- Сотрудники полиции проверили знакомых мужчины, никакой информации о пропавшем не получено. Установлено, что в медучреждения города и отделы полиции в эти дни такой мужчина не доставлялся, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мужчина был одет в футболку белого цвета, черные болоньевые штаны и черные шлепанцы.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, глаза голубые, короткие волосы, передние зубы отсутствуют.

В полиции отметили, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками, бродяжничает, часто бывает в районе церквей, где собирает милостыню. Ушел без документов и телефона. Поисками также занимаются волонтеры.

Если вы знаете, где может находиться пропавший сообщите в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02, или на линию 02.