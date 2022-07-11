Жителям Екатеринбурга проведут мастер-класс по колокольному звону

Перед мастер-классом пройдет концерт колокольного звона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научиться звонить в колокол жители Екатеринбурга смогут в эту пятницу, 15 июля, у храма-колокольни «Большой Златоуст», что на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. Он пройдет в рамках фестиваля колокольного звона, который идет с 9 по 18 июля в Свердловской области.

- В 18.30 будет концерт колокольного звона у храма-колокольни. А после этого пройдут мастер-классы для всех желающих, - рассказывает руководитель Школы звонарей Екатеринбургской епархии Дмитрий Бажанов. - Обычно это вызывает большой интерес и прекращать мастер-класс приходится уже волевым усилием уставших звонарей (смеется).

Продлится мастер класс примерно 1,5-2 часа, отмечают в Школе звонарей.