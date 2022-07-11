Екатеринбургская епархия запустила мобильне приложение для участников крестного хода

Крестный ход пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Начнется он у Храма-на-Крови. Закончится у монастыря на Ганиной Яме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался фестиваль православной культуры «Царские дни», приуроченный к годовщине гибели семьи отрекшегося императора Николая II Романова. Его кульминацией по традиции станет ночной крестный ход - верующие пройдут больше 20 километров от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Таким образом они символически повторят маршрут, которые большевики вывозили из дома Ипатьева тела Царской семьи. Для удобства участников, Екатеринбургская епархия создала мобильное приложение.

- Оно называется «Царские дни» и его очень легко установить на телефон, - уточняет руководитель Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Даниил Рябинин. - В приложении есть вся полная информация по событиям фестиваля. Оно будет действовать в течение всего календарного года. Все памятные мероприятия Екатеринбургской епархии в нем будут отмечены.

Также в приложении опубликован полный маршрут движения Крестного хода. Добавим, что в этом году крестный ход проводится в Екатеринбурге в 30 раз.