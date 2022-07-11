В Нижнем Тагиле отремонтируют детские поликлиники

В Нижнем Тагиле ремонтируют поликлиники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле отремонтируют четыре детских поликлиники, расположенные по адресам: улица Окунева, 32, Черных, 28, а также улица Тагилстроевская, 4 и Победы, 42. Об этом информирует портал TagilCity.ru.

Общая сумма, которая будет затрачена на ремонты, составил 142 миллиона рублей. Все работы будут выполнены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В поликлиниках на Окунева и Черных уже завершен ремонт первых этажей. В ближайшие месяцы здесь отремонтируют остальные этажи. Здесь появятся открытая регистратура, инфоматы и современные табло.