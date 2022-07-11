На Ямале резко выросла площадь лесных пожаров

Леса в ЯНАО загорелись из-за сухих гроз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки по состоянию на 11 июля 2022 года в несколько раз выросла площадь лесных пожаров. Об этом сообщает информационное агентство «Ямал 1».

Сейчас в регионе действуют восемь очагов возгорания в лесной зоне, огонь охватил площадь в 80 гектаров леса. Сутки назад площадь пожаров составляла менее 20 га.

По данным спасателей, сейчас все природные пожары локализованы, с огнем ведут борьбу сотни человек. Причинами возгораний стали сухие грозы, которые в начале июля прошли по региону.

С начала сезона в ЯНАО зарегистрированы 157 лесных пожаров, которые бушевали на площади в почти четыре тысячи гектаров.